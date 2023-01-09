ОБСЕ не собирается исключать из своего состава Россию: «Есть смысл»

Генсек ОБСЕ высказалась против исключения России из состава организации

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На Украине считают, что организация погибнет, если РФ останется в ее составе.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид высказалась против выхода России из организации. Свое мнение она высказала в интервью немецкой газете Die Welt.

По словам Хельги Шмид, Россия должна сохранить свой статус члена ОБСЕ, потому что странам Европы вскоре вновь понадобятся каналы общения по архитектуре безопасности на континенте.

«Однажды нам снова понадобятся переговорные каналы. И ОБСЕ — единственная организация по безопасности, в которой все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности, сидят за одним столом», — заявила Шмид.

Исключить Россию из ОБСЕ призвал Киев. Однако генсек организации убеждена, что сидеть за одним столом — не значит «обмениваться дипломатическими любезностями».

По словам Шмид, организация готова «внести свой вклад», если Россия и Украина смогут согласовать временное перемирие. В частности, ОБСЕ может проконтролировать соблюдение условий режима прекращения огня на Украине.

Недавно глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение о том, что ОБСЕ давно встала на сторону киевских националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ОБСЕ маргинальной тусовкой русофобов.