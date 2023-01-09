Польский сенатор в прямом эфире атаковал российский огурец и сбежал из студии

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Овощ пострадал от рук парламентария, который ранее ими торговал и неплохо на этом зарабатывал. Ведущий назвал его странное поведение «мощным шоу».

Член польского сената Яцек Бурый раздавил российский огурец в прямом эфире телеканала TVP Info, после чего покинул студию.

Причиной странного поступка парламентария стала его словесная перепалка с ведущим Милошем Клечеком. Ссора началась с того, что журналист с иронией припомнил сенатору заявление о «недорогом» бензине в Польше.

«Вы хотите, чтобы поляки заправлялись за десять злотых (примерно 126 рублей — Прим. ред.) <…> Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — заявил телеведущий.

Политик на это ответил напоминанием, что Милош Клечек и сам зарабатывает большие деньги на государственном предприятии, поэтому не понимает проблем обычных граждан.

«Но раз ты такой умник, пожалуйста, это тебе», — подытожил мысль Яцек Бурый и с силой раздавил огурец об стол рядом с телеведущим.

После этого сенатор удалился из студии, а ведущий обвинил его в «мощном запланированном шоу». По словам журналиста, Бурый заработал на продаже российских огурцов тысячи злотых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша и Чехия зарабатывают астрономические суммы на помощи Украине. Одновременно их правительства разглагольствуют о «бескорыстной» поддержке Незалежной.