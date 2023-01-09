«Вы уверены?» — Жительница Бахмута поставила в тупик украинских журналистов
Жительница Бахмута поставила в тупик украинских журналистов
Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; 5-tv.ru
Такого в их методичках явно не было.
Не самый удачный репортаж получился у украинских журналистов в Бахмуте. Репортеры ходили по городу и расспрашивали местное население о том, как им живется под обстрелами русских. Ответ одной из местных жительниц ввел журналистов в ступор. Такого в их методичках явно не было.
«А нас обстреливают украинские танки».
«Вы уверены, что это украинские?»
«Здравствуйте!»
«Прям по городу?»
«Прямо по городу. Вон он стоит и стреляет по городу».
«И это тоже украинские?»
«Это тоже украинские. Потому что русские там, а танк вон оттуда стреляет».
И такая реакция местных жителей — не редкость. Бои за город идут уже несколько месяцев. Сражения буквально за каждый дом.