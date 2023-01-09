Холостяк, айтишник, ловелас: кто был центральной фигурой кровавой семейной драмы в Москве

Установлена личность владельца квартиры в Москве, где после пожара нашли три трупа

Фото: 5-tv.ru

Мужчина изначально собирался выяснять отношения — был вооружен и принес канистру с горючим веществом.

Инцидент в московской многоэтажке на улице Дмитрия Ульянова сильно взволновал не только жителей столицы, но и всех россиян. Оказалось, в трагедии замешано двойное убийство и семейный скандал. Кто именно причастен к взрыву, повлекшему за собой крупное возгорание в квартире на 14-м этаже, сообщает Telegram-канал «МК-Срочные новости».

По данным журналистов, подозреваемым является некий Александр Желтоухов, 1981 года рождения. Чем он занимается и где работает, неизвестно, однако сам называл себя айтишником. Правда, под IT, вероятно, подразумевались сайты знакомств, ведь именно там его можно было встретить чаще всего.

Выяснилось, что Александр создавал аккаунты с разными именами и флиртовал с представительницами женского пола. Мужчина имел высокий уровень обольщения, правда, пассии быстро разочаровывались в горе-кавалере и оставляли на сайте негативные отзывы.

В том числе сообщается, что позади у Желтоухова четыре брака, в последнее время особенно скучал по женской ласке и жил на средства, вырученные от продажи квартиры отца.

Так что же привело убежденного холостяка к двойному убийству? Как сообщает издание, в момент происшествия ловелас пришел в дом матери Надежды Желтоуховой, где помимо родительницы жила сестра мужчины, 38-летняя Ольга, переехавшая из Санкт-Петербурга. Между родственниками назрел конфликт, который и перерос в трагедию. Александр застрелил женщин, устроил пожар, после чего свел счеты с жизнью.

Отмечается, что мужчина с самого начала был наствроен на конфликт и собирался выяснить отношения с родными. С собой он принес ружье «Вепрь-12» и канистру с горючим веществом. Теперь следствие возбудило дело о двойном убийстве. Желтоухову будет посмертно назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места преступления и подробности о семье, убитой в пожаре на юго-западе Москвы.