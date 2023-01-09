«Счастье не любит тишину»: Чехова перестала скрывать возлюбленного

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Instagram* / achekhova

Популярная телеведущая не любит делиться с публикой личным. Но на днях все же приоткрыла завесу тайны.

Телеведущая Анфиса Чехова, регулярно путешествующая по миру, отдыхая в Мексике, поделилась подробностями личной жизни. В социальной сети знаменитость опубликовала романтическое видео со своим возлюбленным.

На кадрах мужская рука сначала гладит Чехову по щеке, а после берет ее за руку и ведет по морскому побережью. При этом лицо и фигуру кавалера телеведущая все же решила скрыть.

«Все, что нужно знать о моем отдыхе в Мексике. Счастье любит тишину? Нет. Счастье любит, когда его принимают так близко к сердцу, что нет времени и желания отвлекаться на демонстрацию его своим подписчикам», — подписала ролик Чехова.

Более никаких подробностей не последовало. Но особо внимательные поклонники уже давно подозревают, что возлюбленный Чеховой — состоятельный мужчина. Именно благодаря ему телеведущая и может себе позволить разъезжать по миру. Так, к примеру, в прошлом году знаменитость сначала побывала на Сейшельских островах, где жила в пятизвездочном отеле. После укатила экзотический остров Бали. Осенью она разъезжала по США. Теперь же возлюбленный, считают поклонники, оплатил поездку в Мексику.

К слову, Чехова была замужем лишь раз. Ее избранником стал актер Гурам Баблишвили. Брак просуществовал всего два года, а в 2017-м грянул развод. До замужества Чехова восемь лет встречалась с актером. Причиной развода как-то знаменитость назвала измены Баблишвили и разное мировоззрение. В браке родился сын Соломон.

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