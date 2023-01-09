Стас Барецкий «нашел» потерянного брата Гарика Харламова

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Мужчина называет себя Василием, и он удивительно похож на знаменитого юмориста.

Возможно, в новом году комика Гарика Харламова ждет огромный сюрприз. С ним пытается связаться его родной (по крайней мере, так утверждает мужчина) брат.

Василий обратился к шоумену Стасу Барецкому и попросил помочь воссоединиться со знаменитым родственником. Гарик Харламов брата откровенно игнорирует и не выходит на связь.

Мужчина удивительно похож на известного юмориста, обладает такой же мимикой и даже близким по звучанию голосом.

Стас Барецкий в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказал, что Василий Харламов работает в Саратовской администрации и занимается вопросами культуры. С Барецким возможный родственник Харламова познакомился на фоне общих интересов. Теперь Василий пишет для шоумена песни.

Шоумен, известный своими затеями и розыгрышами, намерен приложить все усилия, чтобы воссоединить семью. Интересно, как на такой сюрприз отреагирует сам Гарик Харламов.

Кстати, согласно официальной информации, у Гарика Харламова родных братьев нет, только сестры-близнецы Екатерина и Алина и двоюродный брат Иван Овсянников. Родители Харламова развелись, когда будущий юморист был еще подростком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему 41-летний Харламов живет с мамой.