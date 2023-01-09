Игры, секс и языки: как настроиться на рабочий лад после новогодних праздников

Психолог Самбурский назвал секс и видеоигры эффективными способами для возвращения в рабочий ритм

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Перечисленные специалистом способы оказались довольно нестандартными.

Психологи назвали эффективные методы по возвращению в рабочий ритм после праздников. Главными способами взбодриться после каникул стали видеоигры, секс и изучение языков.

По словам клинического психолога, сексуальная активность улучшает память, повышает скорость реакции и зрительную ориентацию, а также помогает сконцентрироваться на важных вопросах. Изучение языков тренирует мозг лучше обрабатывать и запоминать новую информацию.

А прохождение сложных моментов в видеоиграх влияет на концентрацию внимания. Кроме того, для подготовки к рабочим будням специалисты рекомендуют делать различные упражнения для мозга, а также заниматься организацией и планированием предстоящих задач.