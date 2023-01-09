Как российские военные спасают танки и мирных жителей: лучшие видео из зоны СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

Каждый день спецоперации — подвиг российских военных, защищающих мирное население Донбасса от украинских националистов.

Российские военные в ходе спецоперации работают не только на передовой, но и в тылу. Лучшие видео публикует Министерство обороны.

ВСУ превратили города в настоящее минное поле. Поэтому работа саперов не прекращается даже на давно освобожденных территориях. Сводный отряд инженерных войск продолжает разминирование территории и объектов инфраструктуры на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе. Там украинские формирования долго держали оборону.

Саперы работают как вручную, так и с использованием специальных роботов. Маленькие устройства позволяют быстро и надежно обследовать объекты, не подвергая риску солдат. Именно с помощью роботизированных комплексов «Сфера» и «Скарабей» были разминированы цеха металлургического завода имени Ильича и «Азвостали».

Впрочем, находят не только снаряды и боеприпасы. В ходе одной из проверок саперы нашли «сокровища» украинских националистов — фашистскую каску. Часть амуниции, оставшаяся со времен Великой Отечественной войны, стоит словно на постаменте. И подобных «идолов» российские военные находят немало.

Ремонтные подразделения ЗВО не прекращают свою работу ни на день. «Доктора» бережно восстанавливают поврежденную технику, и справляются специалисты с задачами за считанные дни, а то и часы. Заключительный этап — проверка качества работы ремонтного батальона. На видео отремонтированный танк резво «нарезает» круги по специальному полигону.

Каждый подвиг солдата должен быть вознагражден. Минобороны показало, как проходит торжественная церемония в полевых условиях. На видео командование войсками Центрального военного округа (ЦВО) вручило государственные награды и первые офицерские звания военным танкистам и артиллеристам, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции.