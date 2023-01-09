Фото: 5-tv.ru

Первый рабочей недели буквально заставит вас заниматься делами. Даже если не хочется.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 9 января 2023 года?

В понедельник захочется на работу. Да-да, не смейтесь, энергии дня будут выталкивать вас из теплых кроватей навстречу открытиям и приключениям после длинных новогодних выходных.

Совет дня: планируйте на понедельник новые контракты, встречи и дела, помогающие вашему развитию. Хорошо, если все это потенциально поможет увеличить ваше благосостояние, душевные силы и закрепить отношения.

Предостережение дня: не стоит в понедельник начинать лечение, брать кредиты и соглашаться на сложную работу. Перенесите эти важные дела на другую дату.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.