США запретили Украине применять поставленное оружие для ударов по России

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За океаном продолжают «помогать» Незалежной, однако с некоторой опаской. Ведь прямо признают — вступать в прямой конфликт с Россией не хотели бы.

Хоть США и продолжают поставлять на Украину военную технику, за океаном все же предупредили украинских коллег о запрете применять ее по территориям, которые Запад признает российскими. Об этом рассказал обозреватель Андреас Клут в статье для Bloomberg.

«Украинцы не должны использовать какое-либо западное оружие для контратаки на Россию и, вероятно, должны вообще воздержаться от нанесения ударов по территории России», — сказано в материале.

При этом Запад с осторожностью подходит к вопросу поставок оружия и военной техники на Украину. Ведь все же приоритетом для США и союзников является избежание прямого конфликта с Россией.

К слову, на днях стало известно о новом пакете вооружения для киевского режима. Он включает в себя 50 боевых машин пехот (БМП) Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, несколько десятков тысяч боезапаса, а также запчасти, амуницию и другое. Все это Украине передадут США, Германия и Франция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие будут последствия поставок на Украину тяжелой боевой техники с Запада.