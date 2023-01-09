Второй спецборт с раненными в Макеевке солдатами приземлился в Самарской области

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащих направят на дальнейшее лечение.

Два самолета с военнослужащими, которые были ранены в Макеевке в результате обстрела ВСУ, прибыли в Самару. Военных встретил лично губернатор области Дмитрий Азаров.

Всех раненых бойцов отправили в госпитали. Перевод военных на родную землю стал возможен благодаря слаженной работе региональных властей и Министерства обороны РФ.

Небольшая часть солдат до сих пор остаются в госпитале Ростова-на-Дону, поскольку на сегодняшний день, по мнению медиков, перелет может быть для них опасен.

Первый специальный борт оборонного ведомства с военными, раненными при обстреле ВСУ, прибыл в Самарскую область 6 января.

Ранее 5-tv.ru писал о решении Путина наградить военных из Макеевки.