В Шлиссельбурге загорелся магазин в районе местного рынка

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Пожарным удалось локализовать возгорание, но угроза распространения огня остается.

Продуктовый магазин загорелся на Затонной улице в Шлиссельбурге. Изначально загорелась крыша, но затем пламя перекинулось внутрь помещения.

Огонь быстро распространяется. По последним данным от источника в экстренных службах, площадь пожара превысила 350 «квадратов». Пожару присвоен второй ранг сложности. Остается угроза распространения огня на местный крытый рынок.

Как сообщают МЧС, возгорание локализовано на площади в 300 квадратных метров.

На месте работают спасатели. Информации о пострадавших пока нет.