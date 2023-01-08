Брухунова шокировала поклонников громким высказыванием о богатых мужчинах
Молодая жена Петросяна Брухунова осудила мужчин с маленьким финансовым состоянием
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Жена Евгения Петросяна продолжает публиковать провокационные посты в своих соцсетях.
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведет социальные сети и делится с подписчиками не только моментами из жизни, но и своим мнением по поводу многих вопросов.
В этот раз Брухунова подняла тему денег, и с весьма интересной стороны. На ее странице в Instagram* появилась цитата о финансово бедных мужчинах.
«Как говорит Изольда Марковна, мужчина без денег — это подруга», — гласит публикация Брухуновой.
Никакого комментария лично от себя звезда не добавила. Подписчики не раз обращали внимание, что жена Петросяна и впрямь довольно бесцеремонна — в своем личном блоге звезда часто шокирует аудиторию, делится с поклонниками новостями из личной жизни, но в пределах разумного. Любые пикантные вопросы, касающиеся ее неравного брака, женщина считает верхом нетактичности, хотя к повышенному интересу публики уже привыкла.
Разница в возрасте у Брухуновой и Петросяна — 44 года. Два года назад супруги стали родителями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова отдыхает от Евгения Петросяна и сына.
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