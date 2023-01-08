Брухунова шокировала поклонников громким высказыванием о богатых мужчинах

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Жена Евгения Петросяна продолжает публиковать провокационные посты в своих соцсетях.

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно ведет социальные сети и делится с подписчиками не только моментами из жизни, но и своим мнением по поводу многих вопросов.

В этот раз Брухунова подняла тему денег, и с весьма интересной стороны. На ее странице в Instagram* появилась цитата о финансово бедных мужчинах.

«Как говорит Изольда Марковна, мужчина без денег — это подруга», — гласит публикация Брухуновой.

Никакого комментария лично от себя звезда не добавила. Подписчики не раз обращали внимание, что жена Петросяна и впрямь довольно бесцеремонна — в своем личном блоге звезда часто шокирует аудиторию, делится с поклонниками новостями из личной жизни, но в пределах разумного. Любые пикантные вопросы, касающиеся ее неравного брака, женщина считает верхом нетактичности, хотя к повышенному интересу публики уже привыкла.

Разница в возрасте у Брухуновой и Петросяна — 44 года. Два года назад супруги стали родителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Брухунова отдыхает от Евгения Петросяна и сына.

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