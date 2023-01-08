СБУ готовит провокацию с «расстрелом» мирных жителей Харьковской области

Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

Киевский режим намерен снова обвинить российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений.

Спецслужбы Украины готовят очередную антироссийскую провокацию с целью дискредитации и обвинения российских военных в якобы совершении военных преступлений. Об этом сообщает Межведомственный координационный штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

В заявлении штаба говорится, что в канун Рождества сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) вскрыли могилы на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в этих районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

После эксгумации тела обезобразили и сбросили в специально подготовленные ямы на окраинах поселений для создания фейковой «доказательной базы» якобы пыток и расстрелов мирного населения российскими военными. Сейчас сотрудники украинских спецслужб имитируют работу судмедэкспертов и другие «процессуальные действия» в присутствии фальшивых «понятых».

В штабе подчеркивают, что такими действиями киевский режим пытается удержать внимание Запада и убедить его в необходимости дальнейшей поддержки Украины.

В декабре сотрудники СБУ расстреляли 20 жителей города Берислава в подконтрольной киевскому режиму правобережной части Херсонской области. В их числе бывшие работники местных правоохранительных органов, сотрудничавшие с Россией летом и осенью прошлого года. Целью бесчеловечной акции было представить расстрелянных жертвами «российских репрессий».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны заявили о планах СБУ снять постановочные ролики о «российских диверсантах».