Жорин лично «опробовал» схему обмана Ширвиндта: «Многие поверили, что это я»

Фото: www.globallookpress.com / Maxim Burlak

Звездный адвокат оценил шансы телеведущего вернуть похищенные мошенниками деньги и объяснил, как не оказаться на его месте.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru рассказал, как едва не стал невольным участником мошеннической схемы, подобной той, с помощью которой злоумышленники обманули телеведущего Михаила Ширвиндта.

На днях сын знаменитого актера Александра Ширвиндта перевел 140 тысяч рублей жуликам, которые прислали ему сообщение от имени друга, якобы попавшего в беду. Только отправив деньги, шоумен заподозрил неладное, а через некоторое время лично связался с товарищем и окончательно убедился, что стал жертвой мошенников.

«Рабочая» схема

По иронии судьбы авторитетного юриста Сергея Жорина мошенники намеревались самого использовать для обмана его друзей и знакомых. Прикрываясь именем знаменитого адвоката, злоумышленники пытались выманить деньги у его подписчиков в соцсети.

«В моем случае они написали известным юристам, артистам. И многие действительно поверили, что это я им отправляю сообщения. Мошенники сумели ввести в заблуждение даже одного очень известного адвоката, который уже практически отправил им деньги, но в последний момент решил позвонить мне лично. Слава Богу, в итоге никто не перевел деньги, люди стали дозваниваться мне и уточнять», — рассказал звездный адвокат.

Сам Жорин узнал о своем «участии» в мошеннической схеме как раз от звонивших ему знакомых. Разобравшись, в чем дело, он опубликовал в соцсети пост с разъяснением ситуации и предостережением для подписчиков.

Первым делом — звонок другу

Адвокат подчеркивает, что мошенники, к сожалению, постоянно «эволюционируют» и совершенствуют свои криминальные навыки. Более того, инструментами их злодеяний становятся те самые электронные сервисы, которые призваны облегчать и делать более комфортной жизнь пользователей.

Жорин отметил, что сейчас некоторые банки, зная о проблеме, пытаются предотвратить обман и потерю средств своими клиентами в результате действий мошенников. Так, благодаря специальным технологиям у банков появилась возможность вовремя распознавать сомнительные транзакции и предупреждать о них пользователей финансовых услуг.

Однако не стоит уповать только на бдительность сотрудников банка, нужно и самому сохранять осторожность, предупреждает Жорин. По его словам, единственный надежный способ не стать жертвой мошенников — это не спешить переводить деньги, не убедившись, что к вам действительно обратился тот, кого вы знаете.

«Это самый главный совет. Даже если вы на 100% уверены, что ваш знакомый у вас что-то просит, рекомендую постараться дозвониться до него и поговорить. Это самый эффективный шаг. Как правило, мошенники, когда видят входящий звонок, не берут трубку. Поэтому первый совет — постараться дозвониться, в идеале по видеосвязи. На этом, как правило, обман раскрывается», — отмечает адвокат.

Поспешишь — останешься без денег

Что касается шансов Михаила Ширвиндта вернуть обманом выманенные у него деньги, то, по мнению Жорина, они достаточно высоки. В данном случае, поясняет адвокат, история имеет громкий общественный резонанс, и это существенно сказывается на вероятности раскрытия преступления.

Однако в целом раскрываемость подобных мошеннических схем на сегодня довольно низкая, признает Жорин. Он пояснил, что технически установить, куда были переведены деньги, не представляет особой сложности, но для этого требуется специальное оборудование и немалый объем работы. Однако, к сожалению, констатирует адвокат, правоохранительные структуры не располагают достаточными ресурсами для того, чтобы раскрывать большое количество подобных мошенничеств.

«Поэтому такие преступления раскрываются редко. Советую всем не терять бдительность. Если у вас есть малейшее подозрение, что-то вас настораживает, то не делайте поспешных действий. Сначала все обдумайте, не торопясь», — подытожил Жорин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян предупредили об активизации в новогодние каникулы мошенников, орудующих под видом сотрудников ЖКХ.