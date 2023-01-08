Чемпионат по зимнему дрифту прошел в Красноярске

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Гонщики исключительно на классике советского автопрома показали, почему эти машины еще рано списывать со счетов

Вполне законно лихачить за рулем собираются в Красноярске: там стартует уникальный зимний чемпионат по любительскому дрифту, где все приготовления идут исключительно силами самих спортсменов. Все проходит прямо на льду замерзшего озера. Там же — боксы участников. Владислав Тамошаускас пообщался с любителями гонять боком.

Рев моторов и клубы снежной пыли из-под колес — уличные гонщики всех мастей встретились на треке, чтобы выяснить, кто же в Красноярске истинный гуру управляемого заноса.

Для зимнего дрифта чем меньше сцепление с дорогой, тем более плавной получается дуга, поэтому трассу для спортсменов готовила сама природа — под колесами машин чистейший лед озера Песчанка.

Здесь эти автомобили называют не просто «Жигулями» — для гонщиков это боевая классика. Главный плюс отечественного автопрома — его цена. Спортивный инвентарь можно приобрести всего за 30 тысяч рублей.

Вот только от классического варианта большинство автомобилей сильно отличаются, их постоянно дорабатывают и ремонтируют, ведь на треке они едут на пределе возможностей.

Руслан Титокаев уже вложил в свое авто более полумиллиона рублей: поменял подвеску и добавил лошадей под капот. Вот только техническое превосходство не помогло получить заветный кубок — гонка для него закончилась в сугробе.

«Нервы. Соперники очень сильные, поэтому приходится волноваться. Ничего не могу поделать. Первый год занимаюсь. Как попал в дрифт? Ехал на „Жигулях“, и занесло. Ну, как мы все любим говорить, „меня занесло, прикольно“. Ну и все, поехал в соревнования», — сказал гонщик Руслан Титокаев.

Но главная цель для дрифтеров — все же не победа.

«Здорово, азарт. Адреналин зашкаливает, когда классно и близко удается подъехать», — говорят участники соревнований.

Пока одни наслаждаются острыми ощущениями за рулем, другие в это время получают адреналин с обочины. За парными танцами на льду наблюдают толпы болельщиков.

«Поначалу я его ревновала, а потом смирилась. И он сказал, что меня любит больше, чем автомобиль. Вот не ревную. Очень переживаю всегда и поддерживаю», — рассказала Карина Потехина, жена дрифтера.

В итоге ледовое побоище затянулось до сумерек. Все из-за того, что желающих испытать свои силы в парных заездах оказалось слишком много. Ограничений для участия в гонках просто нет. Главное условие — наличие автомобиля.

«Собираются в основном новички и любители, профессионалов у нас здесь нет. 63 участника сегодня, девять команд. В году 2015–2017 такие мероприятия собирали по 20, максимум 30 человек. И это был прямо успех», — рассказал организатор соревнований Владимир Гагарин.

Пока победители парных заездов празднуют победу, аутсайдеры уже готовятся взять реванш на следующем этапе. Гонки на озере будут продолжаться до тех пор, пока весенние лучи не начнут плавить лед под колесами.