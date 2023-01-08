Итоги новогодних праздников: россияне активно путешествовали по стране
Три миллиона туристов купили туры внутри России на новогодние праздники
Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Зимние праздники позади. Но кто-то решил продлить себе новогоднюю сказку.
Уже сегодня большая страна впервые отправится на работу в 2023 году и в перерывах будет обсуждать: кто как провел новогодние праздники. А поделиться есть чем: три миллиона человек купили путевки внутри страны. Еще несколько миллионов — поехали самостоятельно. Роман Ишмухаметов узнал, у кого были самые веселые праздники.
Впервые встать на коньки в заснеженном новогоднем парке. Или когда уже многое в жизни не впервые — танцевать под оркестр, состоящий из Дедов Морозов. Или кататься всей семьей на лыжах… Или, наконец, выехав из Петербурга, в Павловск — слушать классическую музыку.
Восемь праздничных дней большая страна не сидела дома. Три миллиона туристов купили туры внутри России, самостоятельных путешественников — в разы больше. В прошлом году во время новогодних каникул Петербург посетили 914 тысяч туристов, но тогда действовали жесткие ограничения, связанные с ковидом. В этом году итоги еще не подвели. Но уже в начале декабря Северная столица была на втором месте в рейтинге самых популярных городов для новогодних каникул. География — очень широкая.
«Тында. БАМ».
«Как вам в Петербурге?»
«Очень красиво, очень много мероприятий».
«Я из Воронежа».
«Как вам Петербург?»
«Красивы город, люблю очень Питер»
«Из Тулы».
«Как вам Петербург?»
«Прекрасен, он всегда прекрасен, а на Новый год он заряжен еще новогодним настроением!»
Красноречивый признак наплыва туристов и культурного энтузиазма россиян — длинные очереди в Эрмитаж. Ради приобщения к искусству — на морозе стояли по два часа.
«Ну как же побывать в Петербурге и не побывать в Эрмитаже — это же сама ассоциации с Питером», — признается Анастасия Гутник.
И едва ли можно переоценить влияние новогодних праздников для восстановления сил и баланса.
«Ценность этого времени — понимать, что оно есть, и его можно использовать в свою пользу. Кому-то с семьей, кому-то по учебе, кому-то развиваться», — поясняет психолог Насиба Посовина.
….и уделять внимание любимым увлечениям, на которые в повседневной суете просто нет времени. В Липецке десятки любителей зимнего плавания — сначала разогревались на берегу, а потом, конечно, купались в проруби…
«Что сидеть дома на диване, смотреть фильмы, доедать салаты — лучше заниматься спортом!»
На Камчатке катались с гор в костюмах Дедов Морозов и сказочных героев, и с ветерком ездили на собачьих упряжках. И еще не понятно, у кого радости было больше.
«Как говорят — буря эмоций, собаки это самые прекрасные существа», — говорит Андрей Баштан.
Толпы Снегурочек в Тюмени — совсем маленьких и уже взрослых — задором и энергией согревали горожан на морозе… А еще вся страна — от Владивостока до Калининграда — бежала. Марафон «Забег обещаний» объединил россиян. Свои пожелания участники писали на табличках.
Кажется, ни одной минуты не прошло зря. Хобби, спорт, культура — это важно, но и не это главное!
«Это для вас возможность что сделать?»
«Ну мне провести время с мужем, потому что он военный. И его никогда нет дома».
Зимние праздники позади. Но кто-то решил продлить себе новогоднюю сказку. Часть жителей мегаполисов, согласно данным агрегаторов по продаже билетов, вернутся в рабочие будни только 10 января.