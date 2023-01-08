Таиланд ограничивает въезд в страну для туристов

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Коронавирусные меры начинаются действовать с 9 января.

Власти Таиланда с сегодняшнего дня ограничивают для туристов въезд в страну. С 9 января прибывающие должны будут предоставить сертификаты о вакцинации или справку о перенесенном COVID-19. Пассажирам, которым по медпоказаниям вакцинация запрещена, необходимо иметь при себе соответствующий документ.

Требования возвращают на фоне роста заболеваемости в Китае. Для путешественников оттуда многие страны уже ввели тестирование при перелетах.

В случае отсутствия у туриста сертификата или справки пройти ПЦР-тестирование будет предложено прямо в аэропорту прибытия. Установленные правила не будут распространяться на детей младше 18 лет.