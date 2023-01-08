Молния бьет в окна домов: небывалый шторм в Техасе сняли на видео

Сильнейший шторм с грозами и ливнями обрушился на штат Техас в США

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chengyue Lao; 5-tv.ru

Кадрами невероятно мощного по силе природного явления очевидцы делятся в социальных сетях.

Мощный шторм стал причиной настоящего наводнения в Техасе. Улицы и автомагистрали затоплены ливневыми потоками, а небо разрывается раскатами грома. За пеленой дождя с трудом можно разглядеть даже небоскребы.

В сети появилось видео из Хьюстона, на котором запечатлен момент, как молния бьет прямо в верхние этажи жилого дома. Из-за сильнейшего ливня на дорогах резко снизилась видимость. К автозаправкам сейчас удобнее подплыть, чем подъехать.

Колеса машин почти полностью утопают в воде. С бурными дождевыми потоками не справляются даже ливневки, вода из них фонтанами вырывается наружу.