В ЛНР отремонтировали поврежденный взрывом газопровод

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Без тепла оказались более 13 тысяч человек в девяти населенных пунктах республики.

Специалисты завершили ремонтные работы на взорванном газопроводе в Луганской народной республике (ЛНР). Всех оставшихся без газа людей подключили к системе.

ЧП произошло вечером 7 января. Из строя вышел магистральный газопровод в городе Лутугино. Без тепла оказались более 13 тысяч человек в девяти населенных пунктах. Следователи возбудили дело о диверсии. Еще украинские войска нанесли удары по двум электростанциям Донецкой народной республики (ДНР) и обстреляли Киевский район Донецка. Повреждения получили частные дома и складские помещения. Всего с позиций украинских войск были выпущены не менее полутора десятка ракет.