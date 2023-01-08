В России будут рассчитывать ущерб при пожаре по-новому

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ ; 5-tv.ru

Новая система подсчета позволит пострадавшим получить реальную компенсацию.

В МЧС разработали новую методику подсчета ущерба после пожара и даже начали ее внедрять. Конкретных деталей этой схемы в ведомстве не привели, однако заявили что именно этот метод поможет более точно оценивать нанесенный пожаром ущерб, а значит и пострадавшие смогут получить более полную компенсацию, если такая в их случае предусмотрена.

В МЧС подсчитали что ежегодный ущерб от возгораний в домах и офисах обычно оценивается примерно в 14 миллиардов рублей, тогда как оценка по новой методике показала результат в пять раз больше — около 70 миллиардов.

В ведомстве отметили, что сейчас 80% всех пожаров регистрируются как безущербные, хотя на деле это не так. Ошибка возникает из-за бумажной волокиты и не предоставления нужных документов во время.