Фото, видео: ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана; 5-tv.ru

Главным чудом произошедшего стало счастливое спасение женщины на девятом месяце беременности.

Взрыв газа в дагестанском Хасавюрте чудом обошелся без жертв — повезло, что дом оказался не панельным, а кирпичным — строение выдержало, несмотря на две уничтоженные стены. Итог — пострадавшие пенсионеры, беременная девушка — ей сейчас занимаются медики и уголовное дело, которое возбудили из-за травмы ребенка. Кто, возможно, будет отвечать за взрыв, знает Мурад Магомедов.

На кадрах мобильной съемки видны языки пламени в здании, полыхает квартира. Повсюду бетонные и кирпичные развалины. Спасатели эвакуировали из дома десять человек, кого-то даже пришлось вызволять, двери заклинило. Пожарные потушили огонь, а затем приступили к разбору завалов.

Взрыв был такой силы, что если бы этот кирпично-монолитный дом был панельным, то он бы сложился. Две стены выбило взрывной волной, а несколько машин, припаркованных во дворе, отбросило словно игрушечные.

Легковушка перевернулась. Ее смяло как консервную банку, какие-то части оторвало, например, у машины нет колеса. Пострадали все близлежащие дома. Выбиты не только стекла, но и рамы.

«Очень сильный взрыв был. Подумал сначала, что это землетрясение. Я лежал на кровати. Вот так ходуном пошла кровать, начала шататься. Я думал, землетрясение. И потом через несколько секунд, видно, взрывная волна дошла, и окна вылетели. Где я сплю, в спальне, вылетело целиком. Вырвало с этих анкеров, вырвало окно, и стекла разбились все. Хорошо, я укрытый был одеялом, и стекла все посыпались, все на бровях, везде стекла», — сказал житель Хасавюрта Анапа Анапаев.

Пенсионерка Загидат Джамалдинова чудом спаслась. Говорит, дверь ее квартиры в первые минуты после взрыва не открывалась. Она все еще в шоковом состоянии.

«Дверь не могла открыть. Я стучу: „Помогите, помогите“. Вот голову ударила, поцарапанная полностью. Синяк, я прямо ударилась. Я это не чувствовала. Сейчас врачи говорят, чтобы утром в больницу пришла. Сильный удар был», — говорит жительница Хасавюрта Загидат Джамалдинова.

Взрыв прогремел в помещении магазина, который находился на цокольном этаже. Местные жители часто жаловались на запах газа, который доносился оттуда. Однако продавщица уверяла всех, что газа в магазине вообще нет.

«Жаловались все, что запах. Мы говорили им, сто раз говорили», — говорит местная жительница.

И вот последствия. Вполне возможно, дом будет расселен, если комиссия обнаружит в бетонных конструкциях трещины.

«С места происшествия было эвакуировано десять человек. Шесть человек было спасено, в больницу обратилось три человека», — сообщил замначальника ГУ МЧС РФ по республике Дагестан Эльдар Хамавов.

Обошлось без жертв. Сейчас врачи спасают пострадавшую женщину, которая находится на девятом месяце беременности, и ее трехлетнюю дочь.

«Поступила маленькая девочка, дочка ее. У нее сотрясение мозга и тупая травма живота, вся помощь оказана», — сказал врач Хасавюртской ЦГБ Мса Магомедов.

Самая поврежденная квартира: кирпичные стены выбиты, бетонный пол разрушен. Квартира сдавалась посуточно туристам. По счастливой случайности, этой ночью она была пуста.

Эвакуированным жильцам дома власти предложили разместиться на время в гостинице, но все люди отказались. Они пока остановились у родственников. В ближайшие дни специальная комиссия установит причину взрыва и оценит ущерб.

Когда восстановят дом, пока сказать сложно, сроки определят лишь после детального обследования несущих стен и опор многоэтажки.