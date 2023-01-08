Харассмент в семье Кардашьян: Крис Дженнер ответит за сексуальные домогательства

Крис Дженнер не смогла уладить вопрос по делу о сексуальных домогательствах

Фото: www.globallookpress.com / Chris Joseph

Опасность пришла откуда не ждали. Телохранитель знаменитости пожаловался правоохранителям на домогательства с ее стороны.

В семье Кардашьян завелся настоящий преступник. По крайней мере, так утверждает бывший телохранитель Крис Дженнер. Мужчина обвиняет 67-летнюю звезду в сексуальных домогательствах. По его словам, нежелательная ситуация произошла в 2017 году. Daily Mail сообщает, что Дженнер не смогла уладить вопрос в частном арбитражном суде.

Марк МакУильямс обратился в органы год назад. Экс-подчиненный Дженнер обвинил ее в харассменте. В судебном иске мужчина изложил, что Крис делала ему массаж, прикасалась к интимным местам, раздевалась при нем и делала неоднозначные намеки. Охранник нашел ее действия нежелательными.

Знаменитая мама семейства Кардашьян-Дженнер отрицала все обвинения. Верховный суд Лос-Анджелеса вынес решение, согласно которому вопрос должен был решиться до 6 января. Согласно материалам, на прошедшем заседании адвокаты, представляющие обе стороны, признали необходимость еще одного арбитражного процесса.

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