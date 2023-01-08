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Друзья знаменитого на весь Союз актера обвиняли Татьяну Егорову во лжи об их тайном романе.

8 января «главной женщине» Андрея Миронова Татьяне Егоровой исполняется 79 лет. Опубликованные несколько лет назад скандальные мемуары повествуют историю знакомства и бурного романа со знаменитым на весь Советский Союз артистом, который, по словам Егоровой, «до последней минуты своей жизни любил только ее одну».

Многие отвернулись от актрисы после публикации не самых лучших фактов о театральном закулисье. Например, актер Владимир Долинский обрушился на Татьяну Егорову с критикой и обвинил во лжи.

«Таня, в твоей книге очень много фантазий. Да, у вас с Андреем были какие-то интимные взаимоотношения, но Андрей не любил тебя никогда! Он приходил к тебе тогда, когда ему было пусто и одиноко на душе!» — заявил актер.

В своей книге Татьяна Егорова подробно рассказала, как развивался ее роман с Андреем Мироновым. Возлюбленные тайно встречались, много раз расходились и сходились. У Егоровой, по ее словам, даже было несколько выкидышей от любовника.

Коллеги в театре привыкли, что пара бурно выясняла отношения — первый серьезный и долгий разрыв случился вскоре после того, как Татьяна сделала аборт от Миронова, ведь ребенка он тогда не хотел. Тогда актриса закрутила роман с другим ухажером, и Миронов устроил скандал. По мнению Егоровой, желая отомстить, он женился на Екатерине Градовой.

«Делать приходилось вид брака, а на меня бросать пламенные взоры, но от меня они отскакивали как от стенки горох. Устроить это брачное представление у меня под носом, на глазах у всего театра, и это после моей трагедии с ребенком! Нет! Это очень жестоко! Не прощу никогда!» — писала Татьяна Егорова в мемуарах.

Следующие три года они не разговаривали, а затем брак Миронова распался и роман Татьяны Егоровой с бывшим избранником возобновился сам собой.

Откровений было еще много: Татьяна писала, как потеряла сына от Миронова, а врачи думали, что она намеренно отравилась. Также утверждала актриса, что именно она заставила Андрея Александровича жениться на Ларисе Голубкиной — потому что, мол, неприлично было без штампа жить с женщиной. Также актриса уверяла, что Миронов умер прямо у нее на руках в Риге.

Ранее 5-tv.ru писал, что любовница Андрея Миронова раскритиковала его жен и дочь.