Фото, видео: 5-tv.ru

По последним данным, жертвами трагедии стали три человека.

Жители близлежащих подъездов выскочили на улицу после того, как услышали громкий хлопок в одной из квартир многоэтажки на улице Дмитрия Ульянова в Москве.

«Взрыв слышали. Больше никого не знаем, кто там живет, чего обитает».

«Приличный, но если я в пятом подъезде на 13-м услышала», — эмоционально поделились с 5-tv.ru очевидцы произошедшего.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в результате трагедии на 14-м этаже погибли три человека. Предварительно, известно, что спасателей вызвали обеспокоенные соседи. Возможный хлопок вызвал сильный пожар. В настоящее время он ликвидирован. Экстренные службы разбираются в обстоятельствах произошедшего.