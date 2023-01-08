Ушел из жизни директор «Современника» Леонид Эрман

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Эрман не смог стать актером из-за полученной на войне контузии, но все равно связал свою долгую жизнь с театром.

Не стало легендарного директора «Современника» Леонида Эрмана. Он ушел из жизни вечером 7 января на 97-м году жизни. Об этом сообщила официальная группа театра МХТ имени А. П. Чехова во ВКонтакте. Причина смерти деятеля культуры не разглашается.

«Ему было 96 лет, и вся его долгая, наполненная свершениями жизнь была без остатка посвящена театру. Леонид Иосифович был и навсегда останется для нас ориентиром, примером того, как надо жить и работать в театре, как надо делать театр», — написано в публикации.

Проститься с культурным деятелем можно будет 10 января в морге МОНИКи в 12:00. Театр «Современник» организует поминки.

С детства Леонид мечтал стать артистом, но началась война и он отправился на фронт, где частично потерял слух после контузии. Эрман поступил на постановочный факультет Школы-студии МХАТ, когда ему было 25 лет. Как отмечал мужчина, Школа-студия стала для него настоящим домом благодаря педагогам и мастерам учебного заведения.

«Школа-студия — дом, где в 1956 году родился театр „Современник“. Я думаю, только в атмосфере Школы это и могло произойти», — рассказывал Эрман в одном из интервью.

Сначала Леонид Эрман стал заведующим постановочной частью «Современника», а после, став его финансовым директором, строил театр заново вместе с Олегом Ефремовым. После они приступили к реконструкции МХАТа. Лишь в 1989 году он вновь вернулся в «Современник» по просьбе Галины Волчек и прослужил ему около 25 лет.

Через почти полвека в стенах «Современника» Эрман снова вернулся в Художественный театр после приглашения Олега Табакова. С 2012 по 2018 он был помощником художественного руководителя театра.

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