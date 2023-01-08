МЧС проверяет информацию о взрыве в квартире на юге Москвы

Светлана Шевченко 56
МЧС проверяет информацию о взрыве в квартире на юге Москвы
Эксклюзив

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Предварительно, из окна валит черный дым и вылетело остекление.

Сотрудники МЧС проводят обследование квартиры на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Предварительно, по информации 5-tv.ru, спасатели прибыли на сообщение о взрыве.

Подробности не сообщаются. Пока известно, что из окна квартиры валит черный дым, также вылетело остекление. О пострадавших также информации пока не поступало.

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