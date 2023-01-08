Принца Гарри вычеркнули из сценария коронации его отца Карла III

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Секс, наркотики и убийство 25 человек. Неужели откровения наследника британского престола заставили королевскую семью отвернуться от него?

Король Чарльз полностью исключил принца Гарри из сценария своей майской коронации после публикации провокационной книги «Запасной». Младший сын монарха сможет посетить торжественную церемонию только в роли зрителя, если сам захочет этого. Об этом сообщает источник The Sunday Times.

Собеседник издания рассказал, что на мероприятии у принца Гарри не будет какой-либо официальной и важной роли. По замечанию источника, имя Запасного не фигурирует в сценариях к празднику и старший брат самостоятельно выполнит все обязательства.

«Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Только Уильям будет исполнять эту роль», — объяснил источник.

Сообщается также, что король Чарльз и принц Уильям находятся в ярости после публикации порочащих их честь мемуаров Гарри. В своей биографии принц разоблачил много грязного белья королевского семейства. В том числе назвал Уильяма «заклятым врагом» и рассказал про грубые шутки отца.

«Уильям не будет мстить, он никогда этого не сделает, потому что он достойный и невероятно лояльный», — признался собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про драку принца Гарри с принцем Уильямом.