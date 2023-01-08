«Слезы на глазах»: звезда «Дома 2» Ефременкова рассказала о болезни двух сыновей
Юлия Ефременкова сообщила о болезни сыновей
Фото: Instagram* / efremenkovvvva
Экс-ведущая популярной телестройки столкнулась с трудностями в лечении малышей.
Юлия Ефременкова рассказала о болезни сыновей-близнецов. В своем Instagram* она сообщила, дети заболели несколько дней назад.
Экс-ведущая реалити-шоу «Дом 2» винит себя в случившемся — по ее словам, в канун Нового года она чувствовала недомогание и мучилась от высокой температуры. После этого симптомы простуды появились у детей.
В личном блоге Ефременкова призналась, что не справляется с высмаркиванием детей, потому что они слишком маленькие и не могут делать это самостоятельно. А от специального прибора — аспиратора — малыши плачут и кричат.
«После соплеотсоса у нас ор стоит на весь дом. Малыши его очень боятся и кричат. От этого у меня самой слезы на глазах и начинает голова болеть», — рассказала звезда «Дома-2».
После процедуры Ефременкова и ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур долго не могут успокоить малышей. 35-летняя Юлия Ефременкова и 33-летний Мондезир Свет-Амур впервые стали родителями 22 сентября. Близнецы появились на свет раньше положенного срока.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Ефременкова поделилась интимным видео со свидания.
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