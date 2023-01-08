«Утешаю себя»: внучка Стриженова беременна шестым ребенком от нового избранника

Фото, видео: Instagram* / mommy_me_ya

Родственница знаменитого артиста призналась, что не все ее дети рады пополнению в семействе.

Скандально известная внучка российского актера Олега Стриженова готовится стать мамой в шестой раз. Многодетная блогерша Александра Стриженова беременна от нового избранника. Об ожидании еще одного ребенка она рассказала в своих социальных сетях.

«Все гадают, кто будет — мальчик или девочка, а я просто жду. Кого я хочу больше? Конечно, девочку! Ну а что? Зато честно. Все думают, что будет мальчик, а я просто жду второй скрининг и утешаю себя мыслями о гендер-пати», — написала женщина у себя в личном блоге.

В другой публикации Стриженова рассказала, как отнеслись ее дети к пополнению в семействе. По ее словам, младшие восприняли новость нейтрально, а вот старший сын Илья недоволен, несмотря на то, что «у него есть все». Девятилетний мальчик первым получает подарки и проводит с мамой много времени.

«Избаловала? Может быть. Сейчас очень четко вижу, что ребенок абсолютно не ценит то, что имеет. Как бороться? Я, если честно, устала и готова отправить его в кадетское», — советовалась с подписчиками блогерша.

Два года назад внучка знаменитого актера рассталась с мужем Артуром. В браке они были всего пару месяцев, но переживала Стриженова разрыв очень болезненно. Однако одна 35-летняя женщина была недолго, пишет KP.RU.

Александра несколько раз посещала известные скандальные шоу и делилась подробностями своей несчастливой личной жизни.

«Когда меня бил муж, мне некуда было бежать. Я каждый день в страхе засыпала и не знала, чего ждать… Помню, как в одно время жила на вокзале, мне просто негде было спать», — признавалась Стриженова.

Блогерша является внучкой советского актера Олега Стриженова и его первой жены Марианны Бебутовой. Мать Александры — актриса Наталья в 2003 году была обнаружена сожителем мертвой. Сердце 45-летней женщины остановилось из-за смеси таблеток и алкоголя. Пока общественность строила догадки о наркотической зависимости Натальи, родственники предполагали, что здоровье артистки подкосило пристрастие к диетам.

Олег Стриженов с внучкой не общается. Однажды знаменитость в телефонном разговоре решил узнать, как дела у родственницы и задал вопрос про квартиру, так как соседи рассказали о неладном за стеной.

«Она назвала его старой сволочью, и с тех пор муж с ней не общается. Он такого не прощает», — рассказывала третья супруга актера Лионелла.

Сейчас Александра Стриженова занимается благотворительностью, у нее есть свой фонд для мам, а также школа для приемных родителей. Женщина также занимается бизнесом и продажами на маркетплейсах.

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