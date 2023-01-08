Барецкий о потере Орбакайте квартиры от Моисеева: «Гороха рано поздравлять»

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; Коротаев Артем; 5-tv.ru

Шоумен хочет бороться дальше, как только пройдут новогодние праздники, и все начнут работать.

В борьбе за наследство певца Бориса Моисеева готов объединиться шоумен Станислав Барецкий вместе с исполнительницей Кристиной Орбакайте. Об этом он сообщил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. Мужчина отметил, что «воюет за свое», и считает, что будет лучше, если имущество достанется, как минимум, брату умершей звезды.

«Гороху ничего не перешло, срок обращения должен пройти от брата. Окончательная точка еще не поставлена», — прокомментировал Барецкий.

Он добавил, что российская бюрократическая машина работает не так быстро, как думают некоторые. Все может затянуться, в том числе, за счет судебных разбирательств.

«Гороха рано поздравлять с обретением халявного жилья, борьба продолжается», — пояснил знаменитость.

Барецкий резюмировал, что все дело осложняется еще и праздниками, но как только они закончатся, процесс борьбы продолжится. Недавно стало известно, что Кристина Орбакайте не смогла получить квартиру Моисеева в Юрмале, несмотря на то, что недвижимость была записана на нее. Обладателем всего имущества стал арт-директор исполнителя песни «Звездочка» Сергей Горох.

Что касается самого Барецкого, в середине октября прошлого года он называл почившую звезду своим отцом, пообещав судиться с Горохом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сможет ли брат Моисеева оспорить наследство певца, доставшееся Гороху.