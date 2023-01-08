Бэйби-бум по-русски: кто из звезд впервые станет мамой в новом году

Фото: www.globallookpress.com / Mark Langridge

Наступивший год будет для некоторых российских селебрити по-настоящему счастливым, ведь он подарит им первого ребенка.

Кто-то из популярных персон тщательно скрывает свою беременность от публики, а кто-то наоборот делится подробностями интересного положения. «Вокруг ТВ» рассказал, кто из звезд российского шоу-бизнеса ждет своего первенца в наступившем году.

Мария Ильюхина

Instagram* / maria_iliukhina

Девятнадцатилетняя актриса, известная публике по роли Маши в сериале «Воронины», объявила о своей беременности в ноябре. Для Марии это первый ребенок. В декабре стало известно, кто отец малыша. Им оказался студент одного из московских вузов Алексей Шаров. Пара скромно расписалась, перенеся пышное торжество на лето. Ильюхина призналась, что не хочет долго засиживаться в декрете и очень скоро после родов вернется к съемкам.

Лиза Моряк

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Актриса сразу рассекретила свою беременность от режиссера Сарика Андреасяна. Даже делилась с публикой фото и видеоотчетами с посещения врачей, а параллельно продолжала работать. В ноябре беременная Моряк и Андреасян расписались в одном из столичных ЗАГСов, а позже улетели на медовый месяц в Дубай, где находятся по сей день. У супругов будет девочка. Для Моряк ребенок станет первым, а для Сарика Андреасяна — третьим. У режиссера есть сыновья Марк и Мартин от первого брака.

Зепюр Брутян-Прилучная

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Жена Павла Прилучного сама не комментирует свое положение, но заметно округлившийся живот говорит сам за себя.

Роман Зепюр с экранным «мажором» начался весной 2022 года, тогда же они и расписались. Примечательно, что знакомство влюбленных произошло на съемках сериала, где Прилучный на тот момент снимался со своей тогдашней женой Агатой Муцениеце. После развода актер стал активно ухаживать за Зепюр.

Она нашла общий с детьми Павла от Агаты, а уже этой весной, по сообщению источников из окружения звездной пары, сама подарит Прилучному ребенка.

Катя Иванчикова (IOWA)

Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Уже десять лет певица счастлива в браке с музыкантом Леонидом Терещенко. Осенью супруги объявили, что ждут первенца.

«В СМИ пишут, что 15 лет мы не могли завести детей. К счастью, все без драмы: мы просто кайфовали, были немножко фричайлд, писали песни, летали по разным городам и странам и почти не появлялись дома, просто настало время… другое время. Мы накопили, пора поделиться», — заявила 35-летняя певица, когда публика стала обсуждать ее беременность.

Супруги уже определились с именем для будущего малыша. Если родится мальчик, то они назовут его Лев, а если девочка, то Ульяна.

Ольга Бодрова

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

24-летняя дочь трагически погибшего Сергея Бодрова-младшего сторонится медийности. Однако осенью на премьере фильма заметно округлившийся живот актрисы заметили все.

Мужем Ольги является ее коллега Сергей Быстров. Они поженились в 2020 году. О жизни молодой пары мало что известно, но в одном из интервью актриса призналась, что испытывает ревность к супругу, так как, по ее словам, в этом проявляется страх потерять свою любовь.

Мария Тарасова

Instagram* / mariakakdela

Жена певца T-killah долго не могла забеременеть из-за проблем со здоровьем. Врачи диагностировали ей бесплодие.

Однако в жизни супругов произошло настоящее чудо — в ноябре 2022 года они сообщили, что ожидают первенца. Тарасова поначалу боялась говорить о своем положении и для выходов в свет подбирала мешковатую одежду.

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