Две ТЭС получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ в ДНР

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Предварительно, по данным республиканских властей есть пострадавшие.

Две теплоэлектростанции (ТЭС) получили повреждения после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в отчете представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военным преступлениями Украины (СЦКК).

Зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской и Зуевской ТЭС. Предварительно в Новом свете есть пострадавшие. Так же по данным на утро 8 января под обстрел попало здание автомагазина в поселке Еленовска.

Новый Свет и Зугрэс уже не первый день находятся под атакой украинских националистов. Ранее по населенным пунктам были выпущены шесть ракет из РСЗО и одна «Точка-У». За последние сутки установлено, что ранения получили двое гражданских в Горловке и Донецке.