Не пропусти! Главные события в России и мире за неделю новогодних праздников

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

Следить за новостями и праздновать — задача трудоемкая, поэтому 5-tv.ru решил собрать самые интересные новости в одной подборке. Они касались и зоны СВО, и шоу-бизнеса, и криминальной хроники.

Новогодние каникулы в России подходят к концу, все начинают готовиться к трудовым будням и беспокоиться, ничего ли не пропустили. Редакция 5-tv.ru хорошо знает, что одновременно праздновать и следить за новостной повесткой — задача трудоемкая. Поэтому решила перечислить самые главные и яркие события первой недели 2023 года в одном материале и сопроводить все ссылками на их более подробные версии.

Новости спецоперации

Reuters / RFE/RL/SERHII NUZHNENKO

Отвергнутое перемирие в Рождество

Самой главной новостью на полях сражений стало предложение России о перемирии по случаю Рождества и одностороннее прекращение огня на 36 часов — с полудня 6 января до полуночи 8 января. Такой приказ ВС РФ дал президент Владимир Путин по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чтобы православные люди могли спокойно посетить богослужения.

Киевский режим отверг предложение о перемирии и продолжил обстрелы в Рождество, несмотря на соблюдение режима прекращения огня со стороны российских военнослужащих. В праздник артиллерия националистов била по мирным жителям Горловки (опубликовано видео с жуткими последствиями), Новой Каховки (во время рождественской службы), Макеевки и Донецка (атаки были неоднократными), а также других городов Донбасса.

Трагедия в Макеевке и ответ России

4 января в Минобороны РФ сообщили, что в результате ракетного удара ВСУ по пункту временной дислокации военнослужащих в Макеевке погибли 89 человек. В ведомстве заверили, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Сообщалось также, что после ЧП было сделано все возможное для спасения пострадавших.

Вскоре стало известно, что армия РФ уничтожила базу элитного украинского спецназа в Хмельницком, а также о ликвидации одного из главарей украинских неонацистов Александра Полищука под Артемовском. С серьезными проблемами ВСУ столкнулись под Соледаром — они получили приказ на отступление из города.

Десятки единиц техники и военнослужащих были уничтожены российскими летчиками, повторившими подвиг Героя СССР Николая Гастелло. Всю правду о героическом поступке пилотов в интервью 5-tv.ru рассказал их сослуживец.

Общественно-политические новости

Riccardo Antimiani / ТАСС

Отрезвили НАТО

Российский фрегат «Адмирал Горшков» вышел на боевую службу в Средиземном море. Его оснастили уникальным ракетным комплексом «Циркон», гиперзвуковые ракеты которого не отслеживаются системами ПВО и способны наносить точечные удары по целям на земле и воде. Этот боевой корабль существенно усилит присутствие России в мировом океане.

Британская газета Express написала, что эти гиперзвуковые ракеты моментально взломают оборону НАТО. Военный эксперт Виктор Литовкин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru назвал отрезвляющим для иностранных военных отправку «Адмирала Горшкова» в Средиземное море.

Папа Римский впервые в истории проводил своего предшественника в последний путь

Церемония прощания с Папой Римским Бенедиктом XVI прошла в главном храме католического мира — Соборе Святого Петра в Ватикане. Эти похороны стали уникальными для католической церкви, потому что впервые в истории церкви церемонию прощания с одним понтификом возглавлял другой — в данном случае Франциск. Во время службы он сидел в кресле-коляске, в котором часто передвигается в последнее время из-за проблем с коленом.

Прощание с бразильским «королем футбола» Пеле

Гроб с телом знаменитого спортсмена привезли на стадион в городке Сантос. Там же прошла гражданская панихида, которую посетили более 150 тысяч человек. Похоронить Пеле в родном городе решила его семья, выполнившая пожелания легенды футбола. Его тело покоится на девятом этаже 32-этажного кладбища. Место выбрали из-за игрового номера отца Пеле.

Новости шоу-бизнеса

www.globallookpress.com / IMAGO Paul Marriott

Националистические лозунги российских звезд

В начале недели отличился Валерий Меладзе. Во время концерта он выразил поддержку украинским националистам, произнеся «Героям слава» в ответ на фразу «Слава Украине». После этого в Совфеде призвали лишить певца российского гражданства, а также раскритиковали многие знаменитости, включая Сергея Соседова и Дениса Майданова.

Через несколько дней выходку Валерия Меладзе повторил признанный иноагентом в РФ юморист Максим Галкин. Он прокричал со сцены лозунг украинских националистов, а еще через несколько дней поглумился над спецоперацией и пошутил про НАТО.

Принц Гарри заставил взвыть британские (и не только) СМИ

Автобиографическая книга принца Гарри «Запасной» (Spare) должна выйти в свет только 10 января. Однако 5 числа она появилась на полках книжных магазинов в Испании. Ошибка была быстро исправлена, но несколько копий все равно попали в руки британских журналистов. Когда пошли публикации, в соцсетях появился хештег #ShutUpHarry, что дословно переводится как «Заткнись, Гарри».

В мемуарах герцог Сассекский признался в убийстве 25 человек, из-за чего его обвинили в предательстве британские военные; что старший брат Уильям физически напал на него и кинул в собачью еду из-за Меган Маркл; обвинил принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон в скандале с нацистской формой, в которой появился на вечеринке восемь лет назад; поведал о подробностях первого сексуального опыта с пожилой женщиной в поле за пабом; последних словах королеве Елизавете II и еще множестве всего.

Звезда «Мстителей» чуть не погиб при уборке снега

Актер Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного глаза из киновселенной Marvel, потерял много крови и получил обширные травмы из-за несчастного случая во время уборки снега. Его госпитализировали в критическом состоянии. Позже артист показал себя на фото после несчастного случая — все лицо было в синяках. Но известно, что сильнее пострадали нога и тело.

Криминальная хроника

www.globallookpress.com / Ahmed Gomaa

К счастью, на новогодних каникулах не было громких убийств и иных преступлений. Однако одна история стала настоящей сенсацией — в отеле Москвы нашли лежащей на кровати мумифицированную красотку в бюстье и стрингах. Позже загадочную смерть прокомментировали в СК РФ. Там сообщили, что причиной трагедии стала передозировка наркотиков.

Умершая оказалась уроженкой Тюмени, которая, скорее всего, работала вебкам-моделью. По оценке эксперта, ее тело могло пролежать в отеле несколько недель. Вопросы о том, почему сотрудники отеля так долго не замечали труп, вызвали у них только улыбку и недоумение. Звездный адвокат Сергей Жорин сказал 5-tv.ru, что сотрудники отеля наверняка что-то недоговаривают.