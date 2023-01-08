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Увидеть реальную ситуацию в Незалежной можно даже из-за океана — перестать врать о нацистском режиме в стране призвал кандидат на пост губернатора штата Кентукки.

Кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг объяснил отрицание нацизма на Украине либо прямой ложью, либо самообманом. Такое мнение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023-го), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое», — написал американский политик.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что неонационалисты есть в любой стране. Однако если в России государство им противостоит, то на Украине с его помощью такие люди становятся национальными героями. По словам российского лидера, украинцы даже ходят с нацистскими свастиками, однако на Западе никто на это не смотрит.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 120 стран, а 50 высказались против. Любопытно, что среди них оказались в прошлом фашистская Италия и тогда же нацистская Германия.