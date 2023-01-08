Угроза миновала: врачи Хасавюрта спасли беременную пострадавшую при взрыве

Фото, видео: 5-tv.ru

Пациентам оказывается вся необходимая помощь. Вопрос находится под контролем министра здравоохранения Республики Дагестан.

Пострадавшая во время взрыва в Хасавюрте женщина находится на поздних сроках беременности. Ее жизни ничего не угрожает. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru сообщил врач-травматолог Хасавюртовской ЦГБ Муса Магомедов.

«Мать поступила с травмами обеих голеней, ей наложен гипс, она на девятом месяце беременности. Гинекологами проведен осмотр», — сказал медик.

Он отметил, что трехлетняя девочка, которая была с мамой, получила ушибы, сотрясение мозга, но все обошлось без переломов. Врачи оказывают помощь пострадавшим. Вопрос находится под контролем министра здравоохранения Республики Дагестан Татьяны Беляевой.

До этого 5-tv.ru публиковал кадры последствий взрыва в многоквартирном доме Хасавюрта. Инцидент произошел в квартире, которая посуточно сдавалась туристам. Местные жители жаловались на запах газа, однако их уверяли, что этого попросту не может быть.

Изначально сообщалась информация о трех пострадавших. Однако, по последним данным от пресс-службы мэрии города, их число выросло до пяти. Погибших нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал данные МЧС о взрыве газа в Хасавюрте.