Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Противник пользуется всевозможными запрещенными методами ведения боевых действий, однако они бесполезны.

Воинская часть ВСУ была уничтожена самоходным минометом 2С4 «Тюльпан». Уникальные кадры опубликовало РИА Новости.

На кадрах продемонстрированы объемные взрывы, которые разрушают прочные бетонные укрепления военного объекта. Точное попадание в цель было обеспечено благодаря корректировке оператором беспилотника 1-й Славянской бригады.

Отмечается, что данный миномет является самым мощным в мире. Его 240-миллиметровые снаряды предназначаются для уничтожения фортификационных сооружений, а также крупных скоплений техники и живой силы врага. Спецоперация показала, что «Тюльпан» прекрасно справляется с поставленными задачами.

Россия продолжает проведение СВО на Украине с целью защитить мирное население от неонацистов. Решение властей о ее начале было принято на фоне усилившихся обстрелов гражданских со стороны боевиков. Противник пользуется запрещенными методами и средствами ведения боевых действий, нарушая международное право. Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Валерия Залужного и ряда высокопоставленных офицеров Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как украинские военные уничтожили свой же самолет.