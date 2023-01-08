Нового спикера палаты представителей США уличили в порочной связи с Зеленским

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Известная ведущая обрушилась на политиков США и Украины с едкой критикой.

Не успели в США выбрать спикера палаты представителей, как с ним тут же случился скандал. После того, как спустя 15 туров голосования на пост был выбран представитель Республиканской партии Кевин Маккарти, его в соцсетях поздравил президент Украины Владимир Зеленский. И это вызвало гнев не только у обычных пользователей, но и у представителей американской журналистики.

С горячим и язвительным комментарием на Зеленского и Маккарти сразу же обрушилась телеведущая и актриса Минди Робинсон.

«Я уверена, ты (Зеленский — Прим. ред.) рад, что твоему „папику“ удалось. Мы все знаем, что ты отмываешь наши налоги через средства от других стран по мошенническим схемам. Сколько еще нужно времени, чтобы все поняли, что ты прикрываешь свою задницу, распространяя фейковые новости с Украины?» — желчно написала в ответ на поздравление Зеленского ведущая.

Примечательно, но несмотря на обвинения, новый спикер палаты представителей конгресса США Маккарти огласил приоритеты работы палаты представителей конгресса, полностью проигнорировав в своем заявлении такую привычную для Штатов графу бюджета как финансовая помощь Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Зеленский подтолкнет НАТО к самоуничтожению.