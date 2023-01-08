Автор песен Аллы Пугачевой раскритиковала ее поступки: «Это катастрофа»

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Поэтесса Татьяна Назарова написала слова для хита, которым супруга Максима Галкина* обычно закрывала свои концерты. Несмотря на сотрудничество в прошлом, сейчас она осуждает певицу.

Решение певицы Аллы Пугачевой об отъезде за границу — это катастрофа. Такое заявление сделала поэтесса Татьяна Назарова в беседе с «МК».

В прошлом автор песен сотрудничала с певицей, предоставляя ей для исполнения свои стихи. В частности, ей принадлежат слова к композиции «Игра», которой Пугачева обычно завершала свои концерты.

«Пугачева просила меня переделать текст „Игры“ именно под нее. Он выдержал несколько правок. Потом Алла сама кое-что дошлифовывала. Там даже появились строчки, которых я не писала. Например, фразы „Я была так сексуальна“ в моем тексте не было. Это не мой стиль», — рассказала о сотрудничестве с певицей Татьяна Назарова.

Она добавила, что осуждает некоторые поступки певицы. Во-первых, ее эмиграцию. А во-вторых, недостаточно вдумчивое отношение к конфликтам.

«Я считаю недавний поступок Аллы, связанный с отъездом из России, катастрофой», — подчеркнула поэтесса.

Алла Пугачева вместе с мужем уехала в Израиль вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Свой отъезд 73-летняя артистка объяснила отпуском и лечением. Сама певица сначала не давала комментариев о политической обстановке, а вот ее супруг Максим Галкин* поддался антироссийским настроениям и сделал ряд провокационных заявлений в адрес России и ее граждан. Это сильно ранило поклонников, которые ценили творчество юмориста.

К началу нового учебного года Алла Пугачева с детьми вернулась в Россию, однако вскоре снова сбежала в Израиль. При этом она назвала сограждан «холопами» и «рабами». Россияне после такого выпада призвали певицу больше никогда не возвращаться в страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Галкин прокричал со сцены лозунг украинских националистов. Он сделал это вслед за Валерием Меладзе. После этого певца предложили лишить российского гражданства, а также раскритиковали многие знаменитости, включая Сергея Соседова и Дениса Майданова. Что касается Аллы Пугачевой, ее поведение недавно осудила певица Вика Цыганова.

* — признан иноагентом в РФ.