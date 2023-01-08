Китай сделал новый шаг, который поможет стране полностью отказаться от доллара

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В конце декабря глава китайского МИД Ван И назвал одним из главных достижений страны в 2022 году успешную борьбу с американской гегемонией. В будущем она будет продолжена.

Правительство Китая вновь попыталось полностью отказаться от доллара в пользу и повышению привлекательности собственной валюты на мировом рынке. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Так, обозреватели агентства обратили внимание на то, что увеличилось время торгов для юаня.

«Операции с иностранной валютой теперь возможны до трех часов утра вместо 23:30 (по пекинскому времени), которое было ранее. Это переносит торговлю в европейский вечер и гораздо позже в американский день», — сказано в материале.

Тем самым этот шаг поддерживает предыдущие инициативы Китая в сделках с крупными экспортерами энергоносителей и сырьевых товаров. Кроме того, стимулирующим фактором для Пекина является нестабильная политическая ситуация в мире, геополитическая напряженность и усилившаяся враждебность Вашингтона. А также интеграция Китая в глобальные финансовые рынки может дополнительно укрепить позиции и независимость республики на международной арене.

К слову, в конце 2022 года министр иностранных дел Китая Ван И отмечал, что одним из главных достижений страны в году является успешная борьба с гегемонией США.

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