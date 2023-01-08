МЧС Дагестана сообщило подробности о хлопке газа в Хасавюрте

Фото: МЧС России

Только двое пострадавших — женщина и ребенок — были госпитализированы.

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси в Хасавюрте поступило спасателям в 01:42, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана.

Пожарные, прибыв на место происшествия, установили, что хлопок газа произошел в пристроенном к дому помещении ателье.

Как сообщили в МЧС, от удара были разрушены три стены первого этажа и выбиты стекла окон. В результате инцидента пострадали трое человек, все травмы — легкой степени тяжести.

Из здания эвакуированы десять человек, шестеро из них спасены, добавили в Министерстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трехлетнюю девочку и 23-летнюю жительницу госпитализировали после взрыва газа в Хасавюрте.