Al Mayadeen: анализ конфликта на Украине говорит о преимуществе России перед НАТО

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Игнорирование трех важных аспектов в поведении России на фоне идущей спецоперации говорит о недальновидности западных властей.

Изучение украинского конфликта выявило несколько факторов, сигнализирующих о преимуществе России перед НАТО. О них рассказал обозреватель телеканала Al Mayadeen Хассан Нафаа.

По мнению автора, первое — это то, что Вашингтон не оценил возможность России противостоять западным санкциям, а также уровень военной мощи страны.

«Положение российской валюты в настоящее время сильнее, чем это было до начала конфликта. <…> Также санкции негативно воздействуют на экономику западных стран, особенно европейских», — заявил Нафаа.

Также обозреватель оценил боеспособность российской армии. По его словам, даже за 11 месяцев спецоперации страна подключила не всю военную мощь. И третьим фактором журналист назвал поддержку сплоченных международных организаций.

«У России есть стратегические союзы, на которые можно опираться, если что-то пойдет не так. НАТО же грозит крах, особенно если военное противостояние затянется, а европейские страны не смогут найти альтернативу российским энергоносителям», — заключил обозреватель.

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