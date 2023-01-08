В США осознали готовность России довести спецоперацию до успешного финала

Экс-главы Госдепа и Пентагона Райс и Гейтс уверены, что Россия не отдаст Украине новые регионы

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Вместе с тем экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс отметили — экономика Украины находится в критическом состоянии.

Россия будет до последнего бороться за сохранение присоединенных осенью новых территорий. Такое мнение выразили экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший глава Пентагона Роберт Гейтс в статье для Washington Post.

«Рассчитывайте на то, что Путин проявит терпение, чтобы добиться своего», — сказано в публикации.

Они также вспомнили свой опыт взаимодействия с президентом России Владимиром Путиным, отметив, у российского лидера и в мыслях нет плана с отступлением. Вместе с тем они сообщили и о состоянии экономики Украины. По их словам, страна находится в катастрофическом положении. Миллионы украинцев бежали за границу, инфраструктура разрушается, а большая часть полезных ископаемых, промышленные мощности и значительные сельскохозяйственные угодья находятся на территориях, которые решили присоединиться к России, отметили Райс и Гейтс.

Если же Киев не сможет продемонстрировать значительные успехи в ходе конфликта, США и Европа вновь начнут давить на страну в вопросе переговоров с РФ. Однако, несмотря на признание критического положения в экономике Украины, авторы убеждены — единственным сейчас верным способом может быть лишь увеличение поставок оружия в страну.

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