Плодовитый год Водяного Кролика: кто из звезд родит в 2023 году

Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

Пока одни мечтали, чтобы 2022 год поскорее ушел в прошлое, другие благодарили его за самое главное счастье в жизни каждого человека.

Ушедший год Тигра был богат на события. И по большей части не самые радостные. Поэтому многие россияне с нетерпением ждали его окончания и наступления года Водяного Кролика. Однако некоторые представители шоу-бизнеса благодарят ушедший год, ведь они увидели заветные две полоски на тесте на беременность. А в год Водяного Кролика отправятся в роддом за главным счастьем в жизни!

Ольга Орлова

Вечера знаменитость проводит в компании мужа и кота. Фото: Instagram* / olgaorlova

Певица и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова в 2023-м во второй раз станет мамой. Об интересном положении на пятом десятке знаменитость сообщила осенью. Для многих новость стала шокирующей. Тут же интернет-пользователи стали подозревать ее в обмане. Вот уже полгода они присматриваются буквально к каждому снимку с животом, пытаются найти какие-то несостыковки. А после утверждают — Орлова не беременна, ребенка ей вынашивает суррогатная мама.

Сама певица старается не реагировать на обвинения. Она признается, что мечтала о втором малыше. Еще большее счастье испытала, узнав о скором рождении дочери, ведь ее первый ребенок — сын Артем. Отцом дочери является бизнесмен Валерий. С ним артистка в браке порядка двух лет. Но особо о любимом не рассказывает.

Мария Ильюхина

Беременность маленькой Маши из Ворониных шокировала любителей сериалов. Фото: Instagram* / maria_iliukhina

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая Машу в сериале «Воронины», о беременности публике сообщила в ноябре прошлого года. Многие фанаты были очень удивлены, увидев ее с заметно округлившимся животиком. Чуть позже знаменитость рассказала, что отцом ребенка является студент одного из столичных вузов Алексей Шаров. Будущие родители уже расписались. А пышное торжество отложили до лета этого года. Кого именно Ильюхина носит под сердцем, неизвестно. Но актриса уже точно знает, засиживаться в декрете не будет.

Лиза Моряк

Жена режиссера Сарика Андреасяна откровенно хвастается своим положением. Фото: Instagram* / moryakliza

Актриса Лиза Моряк в отличие от многих селебрити не стала скрывать интересное положение. Буквально сразу сообщила о скором пополнение в семье. А дальше делилась с публикой фотографиями и видео с посещения врачей, УЗИ и рассказывала, как протекает беременность. Отцом будущего ребенка является режиссер Сарик Андреасян. Сейчас же актриса уже ушла в декрет и находится в приятном ожидании главного счастья!

Надежда Ангарская

Беременность Ангарской стала сюрпризом и для нее, и для подписчиков. Фото: Instagram* / nadezhdaanga

Вторую беременность звезда Comedy Woman Надежда Ангарская рассекретила в ноябре прошлого года. Для нее новость стала такой же неожиданной, как и для поклонников. Вместе с тем о личной жизни знаменитость не распространяется. Однако кое-что все же о будущем отце удалось выяснить.

Оказалось, что спутником стал тренер ее сына Давида — Николай Федчук. Впоследствии футболист подтвердил, что именно он — будущий папа. Сейчас Ангарская, несмотря на предрассудки, чувствует себя хорошо. Беременность протекает легко. А на все «неудобные» вопросы, как она решилась на пятом десятке стать мамой, и зачем ей понадобилось рожать, отвечает с юмором.

Зепюр Брутян

Зепюр Брутян и Павел Прилучный «шифруют» пополнение в семье. Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

Об актрисе Зепюр Брутян заговорили после свадьбы со звездой «Мажора» Павлом Прилучным. Влюбленные стали мужем и женой в мае 2022 года. А в августе устроили пышное торжество. В декабре прошлого года поползли слухи — в семье ожидается пополнение. Друзья молодой пары рассказали журналистам, что Прилучный и Брутян вместе посещают одну из самых элитных родильных отделений страны. Да и Брутян все чаще стала носить одежду на несколько размеров больше, чтобы скрыть округлившийся животик.

Пара же до сих пор официально не подтверждает информацию. Но, по некоторым данным, первенца Брутян родит уже весной.

Певица Ханна

Певица Ханна откровенно делится с поклонниками всеми радостями и трудностями материнства. Фото: Instagram* / offi_hanna

О втором малыше от Пашу певица Ханна рассказала публике еще тогда, когда животика и вовсе не было видно. А после стала делиться, как протекает беременность. Первый триместр был сложным из-за сильного токсикоза. Но неприятные моменты беременности позади. Звездная пара уже выбрала место рождения второго малыша. Наследник должен появиться на свет в Дубае. При этом Пашу и Ханна не рассказывают, кого именно они ожидают.

Лена Катина

Любящий муж не отходит от беременной Лены Катиной ни на минуту. Фото: Instagram* / lenakatina

Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина про интересное положение рассказала вскоре после Нового года. В социальной сети она опубликовала фото с заметно округлившимся животиком. Отцом будущего ребенка является бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Для него малыш станет первенцем, для бывшей «татушки» — вторым. От музыканта из Словении Сашо Кузмановича у нее подрастает сын.

Екатерина Иванчикова

Певица Иванчикова перестала скрывать беременность сразу же после того, как ее «рассекретили». Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова совсем скоро впервые станет мамой. Певица, находящаяся в браке с музыкантом Леондиом Терещенко уже десять лет, не рассказывала об интересном положении, пока ее не заметили в одном из торговых центров с заметно округлившимся животиком.

Как только слухи стали распространяться, певица призналась — да, она ожидает малыша. Для 35-летней знаменитости ребенок станет первым. По ее словам, все эти годы она с мужем не заводила детей, потому что хотела пожить для себя, заработать деньги. Теперь же цели достигнуты и настало время подумать о пополнении.

Ольга Бодрова

Актриса Ольга Бодрова и ее муж держат личную жизнь в строжайшем секрете. Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Дочь Сергея Бодрова Ольга осенью раскрыла скорое пополнение в семье. Отцом ребенка является актер Сергей Быстров. Влюбленные поженились в 2020 году. Церемония проходила на природе среди самых близких. Кого именно ожидает пара, неизвестно. Ни Быстров, ни Бодрова, несмотря на медийность, не любят делиться личным.

Мария Тарасова

В соцсетях Тарасова жалуется на проблемы с одеждой из-за беременности. Фото: Instagram* / mariakakdela

Рэпер T-Killah и его супруга Мария Тарасова рассказали о скором пополнении в семье в ноябре прошлого года. Пара долго мечтала и планировала малыша, но из-за проблем со здоровьем у Тарасовой попытки были тщетны. Теперь же пара невероятно счастлива. Для обоих малыш станет первенцем.

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