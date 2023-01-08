National review: призывы Зеленского к НАТО вступить в конфликт с РФ приведут альянс к распаду

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Американский писатель назвал четыре признака того, что Украина ведет западные страны к невероятному кризису.

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к новым поставкам вооружения и вступлению НАТО к открытому противостоянию с Россией может привести к печальнейшим последствиям для альянса. Такое мнение высказал обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Review.

Публицист отметил, что по мнению Вашингтона, поддержка Украины помогла достичь множества целей, но на деле все это не так. Обязанности, которые повлекло за собой расширение альянса, легли полностью на плечи Европы, финансовые и моральные издержки конфликта для США только растут, а сама Украина официально становится страной-иждивенцем.

Более того, обещая Зеленскому все новое и новое вооружение, власти США не учитывают, что оружейная промышленность страны уже не может удовлетворить потребности ВСУ.

Но помимо проблем, которые обнажаются в США, украинский конфликт не только не укрепил НАТО, но и выявил раскол внутри.

Догерти обратил внимание, что единственное верное утверждение о расширении альянса на восток — «на карту поставлено доверие к НАТО». И оно может катастрофически быстро исчезнуть при одном-единственном неверном решении. В качестве такого краеугольного камня публицист приводит вступление в Североатлантический альянс Финляндии.

«Финляндия несет с собой огромную ответственность: у нее 900 миль границы с Россией, за целостность которой теперь будет отвечать НАТО», — отметил автор статьи.

Единственным голосом разума, к которому стоит прислушаться, обозреватель называет французского президента Эммануэля Макрона, который регулярно высказывает идеи о заключении с Россией пакта о безопасности под эгидой Европейского Союза, который не будет включать Соединенные Штаты, а также предупреждает, что НАТО распадается.

Отдельно публицист высказывает беспокойство по поводу внутриполитической культуры Украины, которое называет ультранационалистическим. В статье Догерти приводит цитаты своих коллег и политиков, предупреждая, что восхваление Украиной преступлений нацистов в годы Великой Отечественной вызывает все больше и больше критики и отторжения со стороны пострадавших стран, таких как Польша.

В финале материала Догерти затрагивает вопрос коррупции на Украине, который уже заметно влияет на объемы и качества финансирования, но станет критически опасен в период восстановления страны после завершения конфликта. Автор вопрошает: «Кто-нибудь, подписывающий чеки, спросит, куда идут деньги?»

В конце статьи публицист заключает, что поддержка Украины — это утопический и заведомо разорительный проект.