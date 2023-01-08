Внук отправил на тот свет? В смерти Елизаветы II обвинили ее любимчика

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Британской королевы не стало в 96 лет. Спустя четыре месяца ее уход из жизни некоторые связали с отношением принца Гарри к своей семье.

Выходки принца Гарри, которые он совершал последние годы по отношению к своей семье, спровоцировали у королевы Елизаветы II ухудшение здоровья и скорую смерть. Об этом сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к королевской семье.

«Постоянные нападки на королевскую семью со стороны горячо любимого внука действительно наложили свой отпечаток. На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному», — передали журналисты слова близкого друга Елизаветы II.

Другой же приближенный к королевской семье источник и вовсе не сомневается, что именно поведение Гарри стало той отправной точкой, после которой любимая бабушка принца начала сдавать.

Источники утверждают, что повлияло на здоровье королевы Великобритании и активное перебирание "грязного белья" семьи в интервью, сериалах и готовящейся книге принца Гарри. Особенно больно Елизавете II было из-за того, что наследник был любимым среди ее внуков.

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Она на полтора года пережила супруга принца Филиппа. Последний год у монарха то и дело возникали проблемы со здоровьем.

Именно с 2020 года после переезда принца Гарри с женой Меган Маркл в США его отношения с семьей ухудшались с каждым днем. Тогда супруги потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние же месяцы скандал и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию в королевской семье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри успел сказать Елизавете II перед смертью.