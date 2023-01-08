«Америку открыла»: Пушков высмеял заявление экс-госсекретаря США Райс про ВСУ

Сенатор Пушков назвал банальным заявление Кондолизы Райс о зависимости ВСУ от НАТО

Фото: www.globallookpress.com / Ron Sachs

Российский политик заметил, что заявления бывшего американского политика не стали откровением, ведь это и так все знают.

Российский политик Алексей Пушков оперативно отреагировал на высказывания бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс о том, что экономика Украины находится в критическом положении, а ВСУ полностью зависят от поддержки НАТО.

«А что, для кого-то это тайна? Прямо Америку открыла. Это же очевидно всему миру. Украина даже не саттелит США, ее статус гораздо ниже, а зависимость абсолютна», — лаконично отметил Пушков.

Он добавил, что уровень Кондолизы Райс гораздо ниже, чем у других американских политиков.

«Да, Райс не Генри Киссинджер и не Пэтрик Бьюкенен, свежие мысли не генерирует. Банальности — да», — заключил российский сенатор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сенатор Пушков описал всю политику Запада одной цитатой Меркель.