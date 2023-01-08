Вновь за эмоциями: Боня отправилась покорять самый высокий вулкан планеты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Telegram / @v_bonya; Instagram* / victoriabonya; 5-tv.ru

Осенью прошлого года телеведущая уже совершала восхождение на гору. Тогда оно не обошлось без трудностей и проблем со здоровьем. Теперь она намерена покорить новую вершину.

Телеведущая Виктория Боня после неудачной попытки взобраться на гору Манаслу отправилась покорять новую вершину. На днях знаменитость уехала в Чили и теперь намерена подняться на высоту почти семь тысяч метров на гору Охос дель Саладо. По ее словам, паники и тревоги совсем не испытывает.

«На такой высоте я уже была во время восхождения на Манаслу, да и в принципе уже знаю, чего ожидать, поэтому мандража нет. Чувствую себя прекрасно и нахожусь в предвкушении интересного приключения», — сообщила Боня в своем Telegram-канале.

Чуть позже Боня вновь вышла на связь и рассказала, что она уже на высоте более трех тысяч метров. Впереди ее ожидает покорение чуть более четырех тысяч метров. Кроме того, телеведущая пообещала регулярно выходить на связь с поклонниками. Но если вдруг она пропадет на 12 дней, это знак, что необходимо будет вызывать спасателей.

Как сообщил сайт KP.RU, поездка влетела знаменитости в копеечку. Путешествие было организовано российской компанией, специализирующейся на активном отдыхе и турах для альпинистов. Так, экспедиция на чуть более две недели стоила почти полмиллиона рублей. В эту цену не вошел перелет до Чили и питание.

При этом предыдущая попытка взобраться на гору оказалась неудачной. Это случилось осенью. Тогда знаменитость на протяжении трех недель пыталась покорить гору Манаслу в Гималях. Путешествие не обошлось без испытаний. Во время восхождения произошел сход лавины, некоторые люди погибли. Боне чудом удалось выжить. Кроме того, поднимаясь все выше, телеведущая чувствовала, что ей все сложнее становится дышать. В один момент ее тело даже отекло. Тогда она публиковала ужасающие кадры своей внешности.

Осилить гору в результате так и не удалось. После возвращения домой она рассказала, что это было ее давней мечтой. Но погодные условия помешали осуществить задуманное. Вместе с тем свое восхождение она хотела посвятить возлюбленному.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как восхождение на гору отразится на здоровье Виктории Бони.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ