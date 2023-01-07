Пассажирский Boeing 737, летящий в Москву, подал сигнал тревоги
Денис Птицын 25
Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov
Причины, из-за которых пилоты сообщили о ЧП, пока не уточняются.
Самолет Boeing 737 подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
Известно, что пассажирский лайнер направлялся из Мурманска в Москву, но в пути экипаж подал общий сигнал тревоги.
По последним данным, самолет находится на высоте десть тысяч метров и приступает к снижению. До аэропорта назначения еще около часа полета.
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