«Совести нет»: попавший под украинские санкции Пригожин ответил Зеленскому

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Знаменитый продюсер назвал лидера Незалежной и бывшего комика пешкой в чужой игре.

Президент Украины Владимир Зеленский — человек, у которого нет совести, к тому же он — пешка в чужой игре. Так бывшего украинского комика и актера охарактеризовал продюсер Иосиф Пригожин, который вместе с другими российскими деятелями шоу-бизнеса попал в новый санкционный список Киева.

«Зеленского все восхваляют. Говорят, что он невероятно крутой чувак, но мы были знакомы с ним в период его творческой карьеры. Он пешка в чужой игре. Пытается сказать, что он такой же большой, как и Владимир Путин. Но гибнут люди, хватит брать оружие на Западе», — заявил Пригожин в комментарии URA.RU.

Продюсер отметил, что у него самого есть украинские корни: его дедушка родился в Сумской области, а бабушка похоронена в Бабьем Яру (место массовых казней мирного населения в Киеве во время ВОВ — Прим. ред.). Поэтому Пригожин недоумевает, как Зеленский, будучи человеком еврейской национальности, «играет» с националистами против собственного народа и народов России.

«Совести нет. Это политик, который может разговаривать языком чужого оружия. Это трусливые люди, которые спрятались за спины больших игроков, которым это выгодно», — подытожил Пригожин.

На сайте украинского президента 7 января опубликовали указ о введении новых санкций в отношении звезд российского шоу-бизнеса. В черный список попали певцы Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ирина Аллегрова, Дима Билан и Любовь Успенская, юмористы Евгений Петросян и Михаил Галустян, режиссер Никита Михалков и другие артисты.

Уточняется, что с указанными артистами на десять лет прекратят все финансовые операции, запретят передачу авторских прав и заблокируют активы на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила Владимира Зеленского за лишение гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви.